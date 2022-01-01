Прокуратура расследует гибель пенсионера, попавшего под электричку Екатеринбург—Пермь Мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермским транспортным прокурором выясняются обстоятельства гибели 70-летнего пенсионера.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, 6 октября в вечернее время на железнодорожном переезде станции Кукуштан электропоездом «Ласточка», следующим по маршруту Екатеринбург—Пермь, смертельно травмирован пожилой мужчина, переходивший через пути на запрещающий сигнал светофора.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Пермская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.









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