Прокуратура расследует гибель пенсионера, попавшего под электричку Екатеринбург—Пермь
Мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора
Пермским транспортным прокурором выясняются обстоятельства гибели 70-летнего пенсионера.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, 6 октября в вечернее время на железнодорожном переезде станции Кукуштан электропоездом «Ласточка», следующим по маршруту Екатеринбург—Пермь, смертельно травмирован пожилой мужчина, переходивший через пути на запрещающий сигнал светофора.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Пермская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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