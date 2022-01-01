Максим Артамонов корреспондент СМИ сообщили о сборе денег на медаптечки для мобилизованных в одном из пермских лицеев В департаменте образования назвали это «фейком» Поделиться Твитнуть

В чате одного из лицеев Перми появилась информация, что с учителей собираются деньги для покупки медицинских аптечек мобилизованным резервистам. Скриншот переписки опубликовал telegram-каналe «Альянс Учителей».

В переписке говорится, что сотрудники и педагоги лицея должны сдать руководителю методических объединений по 400 рублей а в пятницу лицей уже должен «отчитаться» о собранных средствах. Также в чате отмечалось, что сами ученики не привлекаются к сбору денег, потому что «у них будет другое». Что именно — не уточняется.





«Новый компаньон» обратился за комментарием в городской департамент образования.





В пресс-службе сообщили, что «в чатах образовательных учреждений города участились случаи фейковых призывов о сборе денег для мобилизованных граждан», в связи с этим «департамент образования информирует: принудительный сбор денег с сотрудников школы и родителей недопустим».





В ведомстве отметили, что любое решение об участии в сборе гуманитарной помощи (лекарств, перевязочных материалов и пр.) принимается только добровольно, и посоветовали остерегаться мошенников.





Если вы столкнулись с подобными случаями в конкретном учреждении, нужно обратиться в департамент образования по телефону: 212-70-50.

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