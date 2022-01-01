В Перми отопление запущено во всех домах

При этом локальные проблемы с подачей тепла не исключаются

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отопление тепл

  Администрация Перми

В Перми отопление подано во все жилые дома и объекты соцсферы города, заявили  в департаменте жилищно-коммунального хозяйства. 

В ведомстве уточнили, что при этом в некоторых домах работы по регулировке внутренней системы отопления могут продолжаться.  Например, более низкая температура в отдельных помещениях может быть связана с локальными проблемами: ремонтом на системе внутридомовой отопления, заменой радиаторов отопления, отсутствием доступа в квартиры верхних этажей для стравливания «воздушных пробок» и другими. 

Также в департаменте напомнили, что с начала отопительного сезона открыты «горячие линии», позвонив на которые, горожане могут оставить информацию о проблемах, связанных с запуском тепла. Специалисты проведут проверку.

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