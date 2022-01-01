Более 460 земельных участков в ЗАТО Звездный исключили из запретной зоны На 468 га разрешили вести строительство социальных и производственных объектов Поделиться Твитнуть

Источник фото: zvezdny.permarea.ru

В четверг, 6 октября, 462 земельных участка ЗАТО Звездный общей площадью 468 га исключены из запретной зоны в ЕГРН. Об этом сообщили в минимущества Пермского края.

Теперь на этих землях можно вести строительство социально-значимых, производственных и других объектов.

Как напомнили в ведомстве, ранее Минобороны РФ приняло решение об исключении территорий в ЗАТО Звездный из запретной зоны военного объекта — Пермского лесничества Миобороны РФ.

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