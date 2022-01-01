Елена Синица В Краснокамске осудят мужчину, из-за которого без воды остались три населённых пункта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Краснокамске перед судом предстанет мужчина, из-за которого жители трех населенных пунктов остались без водоснабжения на сутки. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Как выяснилось, мужчина решил порыбачить на реке Сын. Рядом с рекой он заметил железобетонное кольцо, которое он решил украсть.

Внутри этого кольца находилась задвижка водопровода. Мужчина подцепил ковшом автопогрузчика железобетонное кольцо и попытался поднять его. В результате он зацепил задвижку, произошли разгерметизация и течение воды.

В связи с этим понадобились ремонтные работы, которые обошлись в 187 тысяч рублей, говорят в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 «Покушение на кражу» и ч. 1 ст. 215.2 «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».

Дело направлено для рассмотрения в суд.

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