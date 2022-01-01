Максим Артамонов корреспондент В Перми для детей мобилизованных могут ввести бесплатное питание в школах и детсадах Когда это произойдёт — не сообщается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми власти намерены организовать бесплатное питание для детей, чьих родителей призвали в рамках частичной мобилизации. Речь идёт о школах и детсадах, заявила начальник городского департамента образования Перми Анна Деменева telegram-каналу Ural Mash





«Мы вышли с инициативой до возвращения родителей домой начать бесплатно кормить детей мобилизованных родителей горячими обедами. Нас поддержали компании-организаторы питания в образовательных учреждениях. Все безусловно согласились взять на себя дополнительные расходы», — сказала Деменева.





Деменева отметила, что сейчас руководители образовательных организаций собирают необходимую информацию. В дальнейшем планируется подготовить специальные талоны для бесплатных обедов.





Чиновница также сообщила, что обратилась к директорам школ и заведующим детсадов и попросила их рассказать о планах организовать бесплатное питание для детей каждой семье, где есть мобилизованный.





Как рассказали «Новому компаньону» в городском департаменте образования, «сейчас проходят консультации с коллегами из регионального правительства, есть схожие предложения от коллег из федерального правительства». В то же время в департаменте отметили, что «сами меры поддержки ещё прорабатываются, просчитывается потребность и возможности бюджета».

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