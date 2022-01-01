В Перми суд оправдал водителя, сбившего коляску с младенцем Ребёнок скончался Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский краевой суд оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный водителю по делу о ДТП на дороге Пермь-Краснокамск, произошедшем в августе 2021 года. В результате аварии водитель сбил коляску с новорожденной, скончавшейся на месте.

В материалах дела сказано, что авария произошла на трассе в районе поворота на «Ласьвинские хутора». В тот день в вечернее время женщина и её сожитель шли по обочине дороги с двумя колясками. В какой-то момент женщина резко изменила траекторию движения и начала пересекать проезжую часть. Увидев это, водитель сбросил скорость, подал сигнал женщине, после чего она вернулась на обочину. Однако через несколько секунд женщина вновь резко выбежала на проезжую часть с коляской, и водитель уже не смог предотвратить наезд.

В июле 2022 года Кировский районный суд Перми, рассмотрев дело, пришёл к выводу, что водитель в момент возникновения опасности не располагал технической возможностью предотвратить наезд на коляску, и оправдал его.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.