Максим Артамонов корреспондент В Прикамье мужчину оштрафовали на 50 тыс. руб. за выращивание конопли в теплице Судебные приставы назвали его «ботаником-любителем» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае по решению суда житель д. Мосино выплатил штраф 50 тыс. руб. за то, что выращивал в своей теплице коноплю. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов по региону.





Полиция задержала мужчину в ходе оперативно-розыскного мероприятия. В его автомобиле правоохранители нашли 6 г марихуаны, а при осмотре дома была обнаружена теплица, где рос 21 куст конопли.





Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 231 УК РФ (Изготовление, хранение и культивирование растений, содержащих наркотические вещества) и назначил штраф 50 тыс. руб.





Мужчина заявил ходатайство о рассрочке, сославшись на троих детей, которые находятся у него на иждивении, и тяжёлое заболевание. В итоге он выплатил штраф частями в течение пяти месяцев. После этого приставы закрыли исполнительное производство.





Деревня Мосино находится в Верещагинском районе Пермского края. Согласно данным переписи 2010 года, в ней жили 8 чел.





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