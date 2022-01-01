Директор магазина в Перми похитил лотерейные билеты на сумму 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Директор магазина в Перми похитил лотерейные билеты на общую сумму 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В надзорном органе уточнили, что мужчина работал руководителем торговой точки крупного интернет-магазина мобильной техники. Деньги, предназначенные для расчёта с контрагентом, ему удалось украсть при помощи специального программного обеспечения.

Обвиняемый выбирал самые дорогие электронные лотерейные билеты, которые стоили от 12 до 14 тыс. руб., после чего используя уязвимость программы, проводил продажу. В итоге деньги на счёт организации не поступали, а дорогостоящий лотерейный билет директор забирал себе.

Всего он похитил около 150 электронных билетов. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемого ждёт суд.

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