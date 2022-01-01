За семь месяцев численность населения Прикамья уменьшилась на 10,7 тыс. человек Поделиться Твитнуть

За январь-июль 2022 года в Пермском крае родилось 13,4 тыс. человек, а скончалось 21 тыс. Кроме того, миграционная ситуация в регионе за первые семь месяцев года характеризовалась превышением числа выбывших (38 тыс.) над числом прибывших (34,9 тыс.). Данные опубликовал Пермьстат.

В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся уменьшилось на 996 человек, число умерших — на 1188. Число переехавших в регион уменьшилось на 5,1 тыс. человек, количество уехавших тоже сократилось, но не так значительно — на 4,6 тыс.

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства регионы Южного, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в которых к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Краснодарский край, миграционный отток в который составил 284 чел., Удмуртскую Республику (277 чел.), а также Московскую и Ленинградскую области (отток 256 и 215 чел. соответственно).

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