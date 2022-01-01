В Сочи директора пермского парка им. Горького назвали «человеком года» Награды получили также кибер-кафе и скамья "300 лет Перми" Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Парк им. Горького в Перми стал победителем в трёх номинациях ХХ Международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо-2022», проходившего в Сочи вместе с XXXI Форумом профессионалов индустрии развлечений и отдыха. В этом событии приняли участие более 200 представителей из разных городов России и СНГ.

В номинации «Лучший art-объект» победителем был объявлен проект «Скамья 300 лет Перми». Скамья длиной 300 м представляет собой волнообразную линию с различными элементами: петля, завиток, кокошник, качели и пр. Её открытие состоялось в парке Горького 1 мая.

Почётное звание «Особое мнение жюри: за использование инновационных кибер-технологий в индустрии развлечений» получил проект «Кибер-кафе «Дуняша». Это первое в России кибер-кафе с человекоподобным роботом-кассиром, которое также открылось в пермском парке 1 мая.

В номинации «Человек года», где отмечается личный вклад в индустрию развлечений и отдыха, победил соучредитель Парка им. Горького Рашид Габдуллин.

«Скажу честно, номинация фантастическая, с огромной обязанностью. Я лично никогда бы не подал заявку на эту номинацию, никогда. Спасибо большое, друзья! Любите себя, отдыхайте вместе с нами!» — сказал Габдуллин, получая награду.

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