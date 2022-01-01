«Азот» направил 16 млн рублей Совету ветеранов предприятия Поделиться Твитнуть

Ко Дню пожилого человека филиал «Азот» подвёл итоги работы с Советом ветеранов предприятия. В 2022 году на поддержку организации было направлено 16 млн руб.

В Совете ветеранов «Азота» состоят около 2,2 тыс. человек. Ежегодно предприятие осуществляет меры социальной поддержки по нескольким направлениям: оказание медицинских услуг, выплаты ежеквартальной материальной помощи, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий. Также на льготных условиях ветеранам предоставляются услуги культурно-спортивного центра «Азот».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Ветераны «Азота» являются примером для всех нас. Они — лидеры городских мероприятий, активно участвуют и в спортивных состязаниях, и в культурных. Мы всегда рады помочь пожилым людям. У нас с ними ведётся большая работа. Например, отлично себя зарекомендовал корпоративный проект «Эстафета добрых дел». В его рамках мы оказываем постоянную адресную поддержку тем, кому это необходимо.

Татьяна Шеломова, председатель Совета ветеранов «Азот»:

— Мы чувствуем себя важной частью коллектива предприятия. О нас никогда не забывают. Недавно нам подарили замечательную поездку в Пермь на сельскохозяйственную выставку. Среди пенсионеров много садоводов-любителей, и нам всем было очень полезно побывать там. Получили массу впечатлений и вдоволь пообщались друг с другом.

В честь Дня пожилого человека для ветеранов филиала «Азот» был организован торжественный вечер, на котором звучали слова благодарности от руководства предприятия.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

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