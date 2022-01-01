Максим Артамонов корреспондент Пермские экоактивисты примут участие в обсуждении практик устойчивого развития Дискуссия пройдёт в Петербурге и соберёт экспертов из нескольких российских городов Поделиться Твитнуть

фото: Надежда Баглей

Сегодня, 5 октября, в Санкт-Петербурге обсудят практики устойчивого развития микрорайона. В дискуссии примут участие эксперты и представители локальных сообществ из Калининграда, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга.





Как сообщила «Новому компаньону» координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей, на встрече она расскажет об экологических практиках м/р «Сад соловьёв» в Перми.





Устойчивое развитие микрорайона включает в себя такие практики, как биоразноообразие, компостирование, дождевые сады и локальная экономика.





В Санкт-Петербурге один из застройщиков создал службу для развития новых ЖК и микрорайонов в целом. Во время дискуссии местные эксперты расскажут об этой важной социальной практике.





Встреча пройдёт в онлайн и оффлайн-формате. Начало в 18:00 по московскому времени.





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Напомним, Сад соловьёв — уникальное зелёное пространство в Перми, в акватории реки Уинки. На протяжении более 10 лет местные жители следят за этой территорией и обустраивают её, высаживая многочисленные растения и убирая мусор. Территория сада находится в зоне парков Р-1.

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