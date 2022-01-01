Максим Артамонов корреспондент В Перми памятник Калинину не вернётся на прежнее место

Заводская комиссия решила, что скульптура не подлежит восстановлению Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Как стало известно «Новому компаньону», памятник советскому политическому деятелю Михаилу Калинину, демонтированный в прошлом году в сквере у ДК им. Калинина, не вернётся на место.



«Заводская комиссия провела обследование памятника и вынесла заключение, что скульптура восстановлению не подлежит. Памятник был изготовлен в цехах предприятия из недолговечных материалов, его реконструкция не представляется возможной», — пояснили в пресс-службе предприятия.

По словам историка, руководителя корпоративного музея АО «ОДК-СТАР» Владимира Ивашкевича, первый памятник Михаилу Калинину был открыт 7 ноября 1949 года рядом с проходными завода. Это была гипсовая копия массового производства по модели памятника Калинину скульптора М.Г. Манизера.

В июне 1951 года памятник был перенесён на площадь перед заводоуправлением, но к 1980-м годам эта копия пришла в негодность. Поэтому к 110-летию со дня рождения М.И. Калинина завод решил поставить увеличенную в полтора раза копию этой скульптуры, с новым постаментом. Новый памятник был открыт 19 ноября 1986 года. Его сделали заводские художники. Копия была выполнена из бетона и гипса и покрашена бронзовой краской.



«Никакой художественной ценности она не имела, была изготовлена силами штатных работников заводского конструкторского отдела производственно-технической эстетики. Установка памятника была произведена без согласования с главным архитектором города Перми. Завод серьёзно относится к своей истории. Времена меняются, и скоро в Свердловском районе Перми появятся новые точки притяжения», — рассказал Владимир Ивашкевич «Новому компаньону».

Напомним, памятник советскому политическому деятелю исчез из сквера у ДК Калинина в июле прошлого года. В соцсетях появилось видео демонтажа скульптуры, причём на кадрах видно, что памятник был разобран по частям.



Перед этим, в мае, началась реконструкция сквера у ДК Калинина. Контракт на 23 млн руб. администрация заключила с ООО «Группа строительных компаний «НорСтрой». Подрядчик должен был отремонтировать пешеходные дорожки и газоны, установить детскую площадку, уличные тренажёры, скамейки с урнами, новые ограждения, а также высадить аллею из 85 яблонь.



Демонтаж памятника Калинину / Фото: Елизавета Суздалова-Музалевская

Самое удивительное, что в конкурсной документации о сносе или перемещении памятника ничего не говорилось. Исчезновение памятника тогда не смогли объяснить ни чиновники мэрии, ни специалисты городского Центра охраны памятников.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.