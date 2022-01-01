Максим Артамоновкорреспондент
В Перми памятник Калинину не вернётся на прежнее место
Заводская комиссия решила, что скульптура не подлежит восстановлению
Как стало известно «Новому компаньону», памятник советскому политическому деятелю Михаилу Калинину, демонтированный в прошлом году в сквере у ДК им. Калинина, не вернётся на место.
«Заводская комиссия провела обследование памятника и вынесла заключение, что скульптура восстановлению не подлежит. Памятник был изготовлен в цехах предприятия из недолговечных материалов, его реконструкция не представляется возможной», — пояснили в пресс-службе предприятия.
По словам историка, руководителя корпоративного музея АО «ОДК-СТАР» Владимира Ивашкевича, первый памятник Михаилу Калинину был открыт 7 ноября 1949 года рядом с проходными завода. Это была гипсовая копия массового производства по модели памятника Калинину скульптора М.Г. Манизера.
В июне 1951 года памятник был перенесён на площадь перед заводоуправлением, но к 1980-м годам эта копия пришла в негодность. Поэтому к 110-летию со дня рождения М.И. Калинина завод решил поставить увеличенную в полтора раза копию этой скульптуры, с новым постаментом. Новый памятник был открыт 19 ноября 1986 года. Его сделали заводские художники. Копия была выполнена из бетона и гипса и покрашена бронзовой краской.
«Никакой художественной ценности она не имела, была изготовлена силами штатных работников заводского конструкторского отдела производственно-технической эстетики. Установка памятника была произведена без согласования с главным архитектором города Перми. Завод серьёзно относится к своей истории. Времена меняются, и скоро в Свердловском районе Перми появятся новые точки притяжения», — рассказал Владимир Ивашкевич «Новому компаньону».
Напомним, памятник советскому политическому деятелю исчез из сквера у ДК Калинина в июле прошлого года. В соцсетях появилось видео демонтажа скульптуры, причём на кадрах видно, что памятник был разобран по частям.
Перед этим, в мае, началась реконструкция сквера у ДК Калинина. Контракт на 23 млн руб. администрация заключила с ООО «Группа строительных компаний «НорСтрой». Подрядчик должен был отремонтировать пешеходные дорожки и газоны, установить детскую площадку, уличные тренажёры, скамейки с урнами, новые ограждения, а также высадить аллею из 85 яблонь.
Самое удивительное, что в конкурсной документации о сносе или перемещении памятника ничего не говорилось. Исчезновение памятника тогда не смогли объяснить ни чиновники мэрии, ни специалисты городского Центра охраны памятников.
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