Максим Артамонов корреспондент В Пермском крае будут судить двух наркоторговцев Они организовали производство наркотиков в гараже Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

Следователи управления МВД России по Перми окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, двое местных жителей оборудовали нарколабораторию в гараже. Для этого мужчины купили в интернете прекурсоры, реактивы, необходимое оборудование и специализированную посуду. Во время обыска полицейские изъяли около 800 г мефедрона, более 37 кг наркотиков на стадии приготовления и свыше 1,4 тонны прекурсоров. Правоохранители также нашли химические реагенты, электронные весы и черновые записи.





Сейчас фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Они находятся под стражей.





Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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