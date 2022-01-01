Максим Артамонов корреспондент В октябре в Пермь приедут менеджеры федеральных продуктовых сетей Они обсудят условия вхождения местной продукции в сетевые магазины Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

В октябре в рамках проекта «Покупай пермское» состоятся торгово-закупочные сессии региональных производителей с федеральными сетями «Магнит» и X5 Group. В Пермь приедут менеджеры этих сетей, чтобы познакомиться с ассортиментом продукции, которую готовы поставлять компании Прикамья. Об этом сообщили в региональном минпромторге.





На встречах будут обсуждаться условия сотрудничества и поставок, а также требования к товарам. Первая торгово-закупочная сессия с сетью супермаркетов «Магнит» пройдёт 7 октября. Через неделю, 14 октября, состоится аналогичная встреча с X5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик»). Участие в сессиях для компаний Пермского края бесплатное.





Проект «Покупай пермское» возродился в Перми в 2017 году. Сейчас в нём участвует около 400 местных компаний.





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