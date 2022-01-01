Прокуратура закончила проверку по факту крушения мотопараплана в Пермском крае Собственников земельного участка, организовавших на нём посадочную площадку, вызовут в суд Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пермская транспортная прокуратура завершила проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, начатую в июне 2022 года после гибели жителя Перми, выполнявшего полёт на мотопараплане.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки установлено, что данный полёт выполнялся с площадки в Кунгурском районе, которая располагалась на землях сельхозназначения, а значит использовалась не по целевому назначению, причём неоднократно.

В целях устранения нарушений закона прокурором направлено в суд исковое заявление о запрете собственникам земельного участка размещать на нём посадочную площадку.

Напомним, 24 июня в д. Мыльники Кунгурского района потерпел крушение мотопараплан. Управлявший им местный житель погиб на месте. Сообщалось, что причиной падения аппарата могло стать запутывание строп.

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