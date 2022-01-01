Елена Синица В Перми на торги выставили участок под строительство многоквартирного жилья Участок находится в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Орджоникидзевском районе Перми на ноябрьские торги выставили участок, предусмотренный для строительства многоквартирного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участок расположен по ул. Белозёрской, 26. Его площадь 6,2 тыс. кв. м. На этом участке разрешено строительство домов до 10 этажей.





Начальная цена земельного участка составляет 4,651 млн руб. «Шаг» аукциона — 3%. По условиям торгов, победителю необходимо будет единовременно внести арендную плату по участку за три года. Площадку предлагается арендовать на пять лет и шесть месяцев.

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