В Перми судебные приставы опечатали торговый центр «Лето» Причина — многочисленные нарушения требований пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Дзержинском районе Перми из-за выявленных нарушений пожарной безопасности приставы, исполняя решение суда, опечатали торговый центр «Лето» (ул. Докучаева, 50).

Как сообщили в УФССП, ранее сотрудники МЧС зафиксировали и в здании многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Кроме того, у руководства объекта не оказалось проектной документации о соответствии ТЦ действующим техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, промышленным и иным требованиям безопасности.

Согласно решению суда, собственники обязаны устранить все выявленные нарушения, до тех пор торговый центр будет закрыт.

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