Директор коммунального МУП в Кунгуре необоснованно выплатил себе премию в 110 тыс. рублей Теперь руководителя будут судить по уголовной статье Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Кунгуре Пермского края в суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении семи преступлений по статье Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как установили следователи кунгурского отдела полиции, мужчина, являясь директором муниципального унитарного предприятия в сфере ЖКХ, использовал свое служебное положение с целью личного обогащения и в течение двух лет похищал деньги, необоснованно начисляя себе премии.

Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, составила более 110 тыс. руб.





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