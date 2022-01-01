Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае пошла на спад Число заболевших снизилось за неделю на 13,7% Поделиться Твитнуть

В Прикамье с 26 сентября по 2 октября зарегистрировано 24 508 случаев ОРВИ, это ниже показателя прошлой недели на 13,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослых (58,6%) и школьников (19,3%).

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

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