Максим Артамонов корреспондент На Госуслугах можно подать жалобу на ошибки при мобилизации На портале появилась соответствующая форма обратной связи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте Госуслуг теперь можно подать жалобу на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации через форму обратной связи. Обращение можно отправить через бота Макса. Для этого в поисковике нужно просто написать слово «жалоба». Далее в списке надо выбрать категорию «призыв в рамках частичной мобилизации».

Бот ответит на вопросы о том, кого могут мобилизовать, какие есть возрастные ограничения, как проходит получение повестки, отсрочки от частичной мобилизации и освобождение от призыва. Также на портале можно узнать, как обжаловать призыв, какие есть гарантии и льготы у мобилизованных, как проходят подготовка и прохождение службы.





Жалобу на нарушения при мобилизации может подать сам призывник либо его родственники.





Кроме того, в личных кабинетах мужчин теперь есть отдельный баннер для тех, кто хочет записаться добровольцем.





Напомним, в первый день объявленной в России мобилизации пользователи соцсетей сообщали, что повестки призывникам будут приходить через сайт Госуслуг. Позже в Минцифры опровергли эту информацию. В ведомстве отметили, что для этого нет законодательной базы.

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