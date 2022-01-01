Максим Артамоновкорреспондент
На Госуслугах можно подать жалобу на ошибки при мобилизации
На портале появилась соответствующая форма обратной связи
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На сайте Госуслуг теперь можно подать жалобу на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации через форму обратной связи. Обращение можно отправить через бота Макса. Для этого в поисковике нужно просто написать слово «жалоба». Далее в списке надо выбрать категорию «призыв в рамках частичной мобилизации».
Бот ответит на вопросы о том, кого могут мобилизовать, какие есть возрастные ограничения, как проходит получение повестки, отсрочки от частичной мобилизации и освобождение от призыва. Также на портале можно узнать, как обжаловать призыв, какие есть гарантии и льготы у мобилизованных, как проходят подготовка и прохождение службы.
Жалобу на нарушения при мобилизации может подать сам призывник либо его родственники.
Кроме того, в личных кабинетах мужчин теперь есть отдельный баннер для тех, кто хочет записаться добровольцем.
Напомним, в первый день объявленной в России мобилизации пользователи соцсетей сообщали, что повестки призывникам будут приходить через сайт Госуслуг. Позже в Минцифры опровергли эту информацию. В ведомстве отметили, что для этого нет законодательной базы.
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