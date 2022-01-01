В Пермском крае выявлены нарушения в заключении госконтрактов с частными автобусными перевозчиками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края проверила деятельность ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» и выявила нарушения в части исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в частности, установлено, что должностными лицами учреждения допускалось незаконное изменение условий контрактов на выполнение работ.

По итогам проверки в отношении должностного лица ведомства возбуждено дело об административном правонарушении, оно направлено для рассмотрения в УФАС по Пермскому краю.

Ранее прокуратура по данному факту вносила представления, которые удовлетворены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Перевозчику были направлены предложения о расторжении допсоглашений.

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