ИГЖН через суд ликвидировала пермское ТСЖ Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Инспекция Госжилнадзора Пермского края обратилась в Мотовилихинский районный суд Перми с иском о ликвидации ТСЖ «Красновишерская, 44» (Пермь, ул. Красновишерская, 44) и выиграла дело.

Как отметили в ИГЖН, основанием для обращения в суд явилось выявленное в ходе проверки нарушение порядка создания ТСЖ. Выяснилось, что при проведении общего собрания, где принималось решение о создании Товарищества, отсутствовал необходимый кворум.

В инспекции напомнили, что решение о создании ТСЖ считается принятым, если за него проголосовали собственники помещений в соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в таком доме. В случае, если данное требование не соблюдено, такое товарищество подлежит ликвидации.

Решение суда не ещё вступило в законную силу.

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