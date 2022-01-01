В пермском аэропорту прошли антитеррористические учения
Отрабатывалось освобождение заложников и проведение аварийно-спасательных работ
В пермском аэропорту 29 и 30 сентября прошли антитеррористические учения, в ходе которых отработан комплекс мероприятий по пресечению теракта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
На практике отработан сценарий введения соответствующего правового режима контртеррористической операции, освобождения заложников, проведения аварийно-спасательных, эвакуационных и других мер по ликвидации (минимизации) последствий террористического акта.
В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, ГУ МЧС России по Пермскому краю, Росгвардии, ГУ МВД, ЦССИ ФСО, Пермского ЛО МВД, а также представители органов госвласти, международного аэропорта «Пермь».
Сообщается, что участники учений показали готовность к совместным слаженным действиям по пресечению теракта.
Подводя итоги мероприятия, руководитель оперативного штаба — начальник УФСБ России по Пермскому краю полковник Анацкий определил мероприятия «по дальнейшему совершенствованию подготовки сил и средств оперативного штаба в Пермском крае, выделенных для борьбы с терроризмом».
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