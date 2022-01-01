На этой неделе мобильные пункты вакцинации будут работать в двух пермских ТРК При обращении необходимо иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 4 по 8 октября в Перми пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19 можно в мобильных пунктах двух торгово-развлекательных комплексов, об этом сообщили в краевом минздраве.

Так, в ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б, 1-й этаж) пункт будет работать с 4 по 7 октября с 16.00 до 20.00 и 8 октября с 12.00 до 16.00. В наличии вакцины от COVID-19 и гриппа.

В ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree) пункт будет работать 6 и 7 октября с 15.00 до 19.00, а 8 октября с 11.00 до 15.00. В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

В минздраве напомнили, что прививку могут сделать все желающие старше 18 лет, особенно важно привиться лицам старше 60 лет, а также лицам с сопутствующими хроническими заболеваниями.

При обращении в мобильный пункт вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.