На этой неделе в Пермском крае ожидается потепление до +18 градусов Поделиться Твитнуть

В Прикамье на этой неделе средняя температура воздуха превысит норму на 2-3 градуса. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 3 октября, температура днём составит +10…+15 градусов, пройдут небольшие дожди. Пик тепла придётся на вторник, 4 октября. В этот день в большинстве районов потеплеет до +13…+18 градусов и обойдется без осадков.

В среду из-за поступления более прохладного воздуха уже будет не выше +9…+14, возможен дождь.

В четверг пройдут небольшие и умеренные дожди, в пятницу вероятность осадков уменьшится, днём воздух в оба дня прогреется до +7…+12.

По предварительным прогнозам, в выходные преобладающая температура составит +8…+13 градусов.

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