Андрей Стрельцов «Кама» поделила очки с «Тарханом» Команды в первом туре одержали по одной победе Поделиться Твитнуть

Фото ВК «Кама»

В Перми состоялось открытие волейбольного сезона. ​«Кама» в первом туре чемпионата среди команд Высшей Лиги «А» встретилась в спаренных играх с ВК «Тархан» из Стерлитамака. ​

В первой игре в субботу со счётом 3:1 победу одержали хозяева площадки, а на следующий день в воскресенье реванш взяли гости 3:0.

Следующий тур пермские волейболисты проедут на выезде 8 и 9 октября в Тюмени, где встретятся с одноименным клубом.

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