Андрей Стрельцов
«Кама» поделила очки с «Тарханом»
Команды в первом туре одержали по одной победе
В Перми состоялось открытие волейбольного сезона. «Кама» в первом туре чемпионата среди команд Высшей Лиги «А» встретилась в спаренных играх с ВК «Тархан» из Стерлитамака.
В первой игре в субботу со счётом 3:1 победу одержали хозяева площадки, а на следующий день в воскресенье реванш взяли гости 3:0.
Следующий тур пермские волейболисты проедут на выезде 8 и 9 октября в Тюмени, где встретятся с одноименным клубом.
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