Андрей Стрельцов Стефания Надымова завоевала «золото» на чемпионате России по лыжному двоеборью Ещё одна пермская спортсменка стала «бронзовым» призёром Поделиться Твитнуть

В Сочи проходит летний чемпионат России по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин. Чемпионкой среди женщин стала пермячка Стефания Надымова.

На 5-километровой дистанции гонки на лыжероллерах она показала лучший результат — 14 минут 25,4 секунды. Она же заняла первое место в прыжках на трамплине К-95. Третье место в чемпионате заняла ещё одна представительница Пермского края Глафира Носкова.





В лыжном двоеборье победитель выявляется по сумме результатов в прыжках на лыжах с трамплина и лыжной гонке.

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