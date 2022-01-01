Андрей Стрельцов «Кама» начала чемпионат страны с победы В первом матче турнира был повержен волейбольный клуб «Тархан» Поделиться Твитнуть

Фото ВК «Кама»

Волейболисты «Камы» стартовали в чемпионат России среди команд Высшей лиги «А». Первым соперником стал клуб из Стерлитамака. В игре на своей площадке пермяки проиграли лишь одну партию. Итоговый счёт поединка – 3:1 в пользу хозяев площадки.



«Хорошо, что получилось преодолеть волнение и победить в первом матче. В очередной раз сыграли волнообразно, но всё приходит с опытом. Видно, что ребятами нужно работать и работать. После сегодняшней игры сделаем выводы и завтра снова в бой!», – прокомментировал итоги матча главный тренер Владимир Викулов.



В воскресенье, 2 октября, команды проведут в СК им. Сухарева повторный поединок.

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