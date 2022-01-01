Андрей Стрельцов «Пермские медведи» победили в Гомеле Этот матч прошёл в рамках Евротурнира SEHA – Gazprom League Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандболисты «Пермских медведей» провели поединок в Беларуси в рамках группового этапа Евротурнира SEHA – Gazprom League «Дивизион Восток». Подопечные Валентина Бузмакова уверенно обыграла ГК «Гомель» со счётом 38:30.





Наибольшее количество мячей у гостей на счету Кирилла Воронина и Максима Саликова – по семь.





SEHA – Gazprom League – один из двух крупнейших европейских гандбольных турниров. Его задача – развитие и популяризация гандбола.





SEHA – Gazprom League вместе с федерациями гандбола России и Беларуси приняли решение о создании восточного дивизиона, как части крупнейшего международного гандбольного турнира. В нём выступают как российские, так и белорусские команды.

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