В Прикамье на автозаправках подешевел бензин В августе он дорожал несколько раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конце сентября в Пермском крае на одной из крупнейших АЗС в регионе - «Нефтехимпром» - снизились цены на бензин (второй раз за месяц). Так, стоимость литра 95-го уменьшилась с 50,54 руб. до 50,29 руб. (-25 коп.). Цена 92-го опустилась сразу на 40 копеек - с 46,63 руб. до 46,23 руб. Об этом сообщает ВЕТТА.

В то же время АЗС «Лукойла» цены на топливо не менялись с конца августа. На автозаправках литр 95-го стоит сейчас 51,39 руб., а 92-го - 47,25. На АЗС с персоналом стоимость топлива составляет 52,21 руб. (АИ-95) и 47,75 руб. (АИ-92).





Напомним, в августе этого года бензин в Пермском крае у дорожал несколько раз. Так, АЗС «Нефтехимпром» в третий раз за месяц подняла цены на топливо. Цены поднялись и на АЗС «Лукойла» - с 47,05 до 47,25 (АИ-92) и с 51,19 руб. до 51,39 (АИ-95).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.