Выступление президента России покажут на медиафасаде пермского ТРК «Семья» Ориентировочное начало трансляции в 17:00 по местному времени Поделиться Твитнуть

Медиафасад на ТРК Семья

Дмитрий Енцов

В пятницу, 30 сентября, в Перми на медиафасаде ТРК «Семья» состоится прямая трансляция, посвящённая подписанию договоров о присоединении к России новых территорий и обращению президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в медиахолдинге MAER. Ориентировочное начало трансляции в 17:00 по местному времени.

Прямые трансляции на медиафасадах пройдут также на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Волгограда, Тюмени и в других городах.

По прогнозам медиахолдинга MAER, охват аудитории превысит 11,6 млн чел.

Медиахолдинг показывает обращение главы государства уже третий год подряд: ранее темой было послание к Федеральному собранию.

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