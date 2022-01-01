Елена Синица В Нытве пресекли производство мефедрона Задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Нытве Пермского края сотрудники полиции пресекли деятельность лаборатории, которая занималась производством мефедрона. Об этом сообщает ВЕТТА.

Как пояснили в краевом МВД, производством наркотиков занимались местные жители 1994 и 1986 годов рождения. В результате обыска сотрудники полиции изъяли у них около 1,5 тыс. литров химических реактивов и почти 300 граммов мефедрона. Сами задержанные рассказали, что занимались производством около двух месяцев.





Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. По этой статье максимальное наказание может составить до 20 лет лишения свободы.

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