Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 30 сентября по 2 октября
30 сентября в 19:00 в музее современного искусства PERMM состоится открытие поп-ап выставки по итогам резиденции проекта «Придумай Пермь» (12+). Участники первой арт-резиденции – создатели пермского медиа m.perm под кураторством художницы Насти Ливадновой (Ростов-на-Дону – Москва) и музыканта Коли Долгова (Краснодар), которые исследовали улицы Перми, выявляли нетипичные места и объекты городского пространства, чтобы объединить их в первый маршрут по Перми будущего.
30 сентября в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета состоится концерт симфонической музыки (6+).
В программе произведения Моцарта, Хиндемита, Онеггера. Солисты: Елена Райс
(скрипка), Зоя Каракуца (альт), Юльян Волков (труба).
30 сентября в 22:00 на
сайте Opera Vision стартует трансляция оперы
Джузеппе Верди «Макбет»
(18+) в постановке Хенриха Ара. Театр – Немецкая опера на Рейне.
30 сентября, 1 и 2
октября с 11:00 на площади перед Дворцом культуры
им.Калинина пермяки смогут стать посетителями автобуса-музея и «совершить
путешествие» в Арктику (0+). Пермь стала частью маршрута автобуса-музея,
рассказывающего о традициях народов Севера и арктических научных экспедициях.
Цель экспедиции – познакомить жителей России с географией, экологией,
биоразнообразием и уязвимостью экосистемы Арктики. Посетителей ждут
мастер-классы в чуме, создание коллективного панно, фильмы, посвящённые
экспедициям по Арктике и многое другое.
30
сентября, 1 и 2 октября в 19:00 в камерном театре «Новая драма» состоится премьера спектакля по пьесе Алексея
Макейчика «Путаница» (18+). Режиссёр – Дмитрий Огородников.
30 сентября и 1 октября
в 20:00 в частной филармонии «Триумф» – премьера мультимедийного спектакля «Чудо
Чуди» (16+) пластического театра «Мимикрия». Он поставлен к 300-летию города и
основан на образах пермского звериного стиля.
С 1 по 9 октября в библиотеке
им.Горького пройдёт серия мероприятий к Международному дню музыки. 1
октября в 14:00 состоится презентация нового альбома поэта-песенника Светланы
Белявской «За счастье пермского народа» (16+). 2 октября в 15:00 посетителей
ждёт «Джаз в библиотеке: дискуссии, обсуждения в стиле импровизации» (16+).
1 октября в 11:00,
13:30 и 15:00 в Пермском театре кукол в рамкам гастролей Хабаровского
театра кукол зрителей ждёт спектакль «Дедушкины сказки» (0+, от 3 лет).
1 и 2 октября в 18:00
во Дворце культуры им.Калинина можно увидеть шоу «Легенды Севера» (6+).
1 октября в 18:00 в
театре «Дом актёра» пройдёт вечер «Нас водила молодость» (12+), посвящённый
95-летию Льва Футлика и 65-летию его театра.
1
октября в 18:00 во Дворце культуры им.Солдатова Пермский губернский оркестр
отметит Международный день музыки (6+). Зрителей ждут яркие оркестровые
произведения, лучшие концертные номера коллектива, новые танцы и музыкальные
шутки.
1
октября в 19:00 в Органном концертном зале Уральский государственный
камерный хор Пермской краевой филармонии представит премьеру концертной
программы «Любовь, мечты, желания и надежды» (6+), посвящённой Международному
дню музыки. Прозвучит музыка Гальперина, Изосимова, Сидельникова, Гаврилина,
Свиридова и Фалика.
1 и 2
октября в 18:00 в Пермском театре юного зрителя состоится премьера
спектакля «Ромео и Джульетта» (12+). Режиссёр-постановщик – Константин Яковлев.
До 2
октября в киноцентре «Премьер» проходит фестиваль уральского кино «Ойка» (16+). 30 сентября в 17:30 пройдёт
показ секции анимации. 1 октября в 14:00 и 19:00 зрителей ждёт секция
документального кино, а 2 октября в 14:00 и 19:00 – игровое кино. Еще одной
площадкой фестиваля станет Центр городской культуры. Там 30 сентября в 18:30
пройдёт круглый стол «Что делает уральское кино уральским?», 1 октября в 16:30
– дискуссия «Уральская идентичность – пермская идентичность», а 2 октября в 16:30
стартуют дебаты «Колонизация Урала».
2 октября в 11:00,
13:30 и 15:00 в Пермском театре кукол в рамкам гастролей Хабаровского
театра кукол зрителей ждёт спектакль «Волшебное кольцо» (0+, от 5 лет).
2 октября
в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль театра Globe «Всё хорошо, что
хорошо кончается» (16+) по пьесе Уильяма Шекспира.
2 октября в 19:00 в
Пермском театре кукол в рамках V
Международного фестиваля Мартина МакДонаха МХТ им.Чехова покажет спектакль
«Очень-очень-очень тёмная материя» (16+).
2
октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится Открытие
концертного сезона (6+) камерного оркестра «Орфей». В программе: Симфонические
миниатюры русских композиторов, Концерт для фортепиано с оркестром №1 П.И.
Чайковского. Солист – Заслуженный артист РФ Евгений Михайлов. Дирижёр – Пётр
Юрков.
До 20 ноября в музее
современного искусства PERMM работают две новых
выставки: персональная выставка Вадима Михайлова «Это другое» (18+) и
персональная выставка Сергея Деникина «Следуя (по) муравьиной тропе (12+).
Ежедневно
на YouTube-канале фестиваля документального
кино «Флаэртиана» можно увидеть записи лекций от наставников
кинолаборатории для молодых документалистов LetsDOC
(18+). В LetsDOC принимали участие 20 кинопроектов на стадии девелопмента и
чернового монтажа из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Ялты, Иркутска,
Красноярска и Калининграда.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.