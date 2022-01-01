Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 30 сентября по 2 октября Поделиться Твитнуть

30 сентября в 19:00 в музее современного искусства PERMM состоится открытие поп-ап выставки по итогам резиденции проекта «Придумай Пермь» (12+). Участники первой арт-резиденции – создатели пермского медиа m.perm под кураторством художницы Насти Ливадновой (Ростов-на-Дону – Москва) и музыканта Коли Долгова (Краснодар), которые исследовали улицы Перми, выявляли нетипичные места и объекты городского пространства, чтобы объединить их в первый маршрут по Перми будущего.

30 сентября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета состоится концерт симфонической музыки (6+). В программе произведения Моцарта, Хиндемита, Онеггера. Солисты: Елена Райс (скрипка), Зоя Каракуца (альт), Юльян Волков (труба).

Пермский академический театр оперы и балета

30 сентября в 22:00 на сайте Opera Vision стартует трансляция оперы Джузеппе Верди «Макбет» (18+) в постановке Хенриха Ара. Театр – Немецкая опера на Рейне.

30 сентября, 1 и 2 октября с 11:00 на площади перед Дворцом культуры им.Калинина пермяки смогут стать посетителями автобуса-музея и «совершить путешествие» в Арктику (0+). Пермь стала частью маршрута автобуса-музея, рассказывающего о традициях народов Севера и арктических научных экспедициях. Цель экспедиции – познакомить жителей России с географией, экологией, биоразнообразием и уязвимостью экосистемы Арктики. Посетителей ждут мастер-классы в чуме, создание коллективного панно, фильмы, посвящённые экспедициям по Арктике и многое другое.

30 сентября, 1 и 2 октября в 19:00 в камерном театре «Новая драма» состоится премьера спектакля по пьесе Алексея Макейчика «Путаница» (18+). Режиссёр – Дмитрий Огородников.

30 сентября и 1 октября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» – премьера мультимедийного спектакля «Чудо Чуди» (16+) пластического театра «Мимикрия». Он поставлен к 300-летию города и основан на образах пермского звериного стиля.

С 1 по 9 октября в библиотеке им.Горького пройдёт серия мероприятий к Международному дню музыки. 1 октября в 14:00 состоится презентация нового альбома поэта-песенника Светланы Белявской «За счастье пермского народа» (16+). 2 октября в 15:00 посетителей ждёт «Джаз в библиотеке: дискуссии, обсуждения в стиле импровизации» (16+).

фото из архива музотдела Горьковки, автор К. Лоскутова

1 октября в 11:00, 13:30 и 15:00 в Пермском театре кукол в рамкам гастролей Хабаровского театра кукол зрителей ждёт спектакль «Дедушкины сказки» (0+, от 3 лет).

1 и 2 октября в 18:00 во Дворце культуры им.Калинина можно увидеть шоу «Легенды Севера» (6+).

1 октября в 18:00 в театре «Дом актёра» пройдёт вечер «Нас водила молодость» (12+), посвящённый 95-летию Льва Футлика и 65-летию его театра.

1 октября в 18:00 во Дворце культуры им.Солдатова Пермский губернский оркестр отметит Международный день музыки (6+). Зрителей ждут яркие оркестровые произведения, лучшие концертные номера коллектива, новые танцы и музыкальные шутки.

1 октября в 19:00 в Органном концертном зале Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии представит премьеру концертной программы «Любовь, мечты, желания и надежды» (6+), посвящённой Международному дню музыки. Прозвучит музыка Гальперина, Изосимова, Сидельникова, Гаврилина, Свиридова и Фалика.

Пермская краевая филармония

1 и 2 октября в 18:00 в Пермском театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Ромео и Джульетта» (12+). Режиссёр-постановщик – Константин Яковлев.

До 2 октября в киноцентре «Премьер» проходит фестиваль уральского кино «Ойка» (16+). 30 сентября в 17:30 пройдёт показ секции анимации. 1 октября в 14:00 и 19:00 зрителей ждёт секция документального кино, а 2 октября в 14:00 и 19:00 – игровое кино. Еще одной площадкой фестиваля станет Центр городской культуры. Там 30 сентября в 18:30 пройдёт круглый стол «Что делает уральское кино уральским?», 1 октября в 16:30 – дискуссия «Уральская идентичность – пермская идентичность», а 2 октября в 16:30 стартуют дебаты «Колонизация Урала».

2 октября в 11:00, 13:30 и 15:00 в Пермском театре кукол в рамкам гастролей Хабаровского театра кукол зрителей ждёт спектакль «Волшебное кольцо» (0+, от 5 лет).

2 октября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль театра Globe «Всё хорошо, что хорошо кончается» (16+) по пьесе Уильяма Шекспира.

2 октября в 19:00 в Пермском театре кукол в рамках V Международного фестиваля Мартина МакДонаха МХТ им.Чехова покажет спектакль «Очень-очень-очень тёмная материя» (16+).

2 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится Открытие концертного сезона (6+) камерного оркестра «Орфей». В программе: Симфонические миниатюры русских композиторов, Концерт для фортепиано с оркестром №1 П.И. Чайковского. Солист – Заслуженный артист РФ Евгений Михайлов. Дирижёр – Пётр Юрков.

До 20 ноября в музее современного искусства PERMM работают две новых выставки: персональная выставка Вадима Михайлова «Это другое» (18+) и персональная выставка Сергея Деникина «Следуя (по) муравьиной тропе (12+).

Музей современного искусства PERMM

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