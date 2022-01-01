Доходы бюджета Прикамья в новой трёхлетке впервые превысят 200 млрд рублей Глава Прикамья направил проект бюджета края на рассмотрение в Заксобрание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин направил проект бюджета Пермского края на 2023-2025 годы на рассмотрение в Законодательное собрание, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сообщается, что доходы бюджета Прикамья в новой трёхлетке впервые превысят 200 млрд руб. В 2023 году они составят 214,4 млрд руб. Это на 17,6% больше первоначально утверждённого бюджета на 2022 год. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объёме 167 млрд руб. (+17%). Финансовая помощь из федерального бюджета предусмотрена в объёме 42,7 млрд руб. Кроме того, за счёт поступлений Фонда развития территорий закладываются средства на дальнейшую реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда — порядка 4,7 млрд руб.

Расходы краевого бюджета составят в 2023 году 241,2 млрд руб., что на 22,6% больше первоначально утверждённого бюджета на 2022 год.

Бюджет на 2023 год сформирован с дефицитом в объёме 26,8 млрд руб., или 13,6% к объёму собственных доходов. Источниками его покрытия станут кредиты коммерческих банков и инфраструктурные бюджетные кредиты из федеральной казны. В частности, в этом году планируется привлечь 4,5 млрд руб. в рамках ИБК, в новой трёхлетке — еще 8,9 млрд руб.

Дмитрий Махонин обратил особое внимание, что бюджет Пермского края должен оставаться социально-ориентированным — необходимо учитывать рост цен и сохранять все меры соцподдержки.

По словам министра финансов Екатерины Тхор, порядка 70% расходов в ближайшую трёхлетку будут направлены на реализацию социально-значимых программ. В бюджете сохранены и проиндексированы на ожидаемый уровень инфляции все меры социальной поддержки населения. Кроме того, будут увеличены расходы на питание в школах и других социальных учреждениях в связи с ростом цен на продукты.

Министр сообщила, что на финансирование Адресной инвестиционной программы (АИП) в следующем году будет направлен беспрецедентный объём средств — более 17 млрд руб., а за три года — 46 млрд руб. Кроме того, увеличится объём краевого дорожного фонда. На 2023 год он составит 26,3 млрд руб. без учета федеральных средств. Это почти на 41% больше, чем первоначально утверждённый объём фонда на 2022 год.

Одно из ключевых направлений будущей трёхлетки — празднование 300-летия Перми, прежде всего реализация инфраструктурной программы. В проекте бюджета Пермского края в 2023 и 2024 году на мероприятия по подготовке к юбилею города предусмотрено 4,9 млрд руб., в том числе на мероприятия по комплексному благоустройству — более 3,8 млрд руб. Эти средства будут направлены на такие объекты, как центральная набережная и набережная в Кировском районе, возведение Архиерейского подворья, капремонт ул. Сибирской, обустройство долин малых рек Данилихи и Егошихи, капремонт фасадов домов.

Отмечается, что в связи с изменением регионального законодательства на уровень края с 2023 года возвращается транспортный налог. При этом в муниципалитеты переданы дифференцированные нормативы отчислений от налога, взимаемого с тех, кто работает по упрощённой системе налогообложения. Ожидается, что в связи с перераспределением доходных источников территории не пострадают от нововведений — в среднем бюджеты муниципалитетов вырастут на 11,2%, в том числе за счёт дотаций.

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