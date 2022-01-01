В пермском кинотеатре «Синема 5» прекратили показ голливудских фильмов «Мягкий кинотеатр» в ТРК «СпешиLove» продолжает показ зарубежного кино Поделиться Твитнуть

Кинотеатр «Синема 5», расположенный в ТЦ «iMALL Эспланада», снял показы голливудских блокбастеров — с июля для привлечения посетителей их бесплатно демонстрировали в рамках предсеансового обслуживания.

Как заявил изданию «Коммерсант-Прикамье» директор ГК «Панорама», владеющий помещениями кинозалов в Перми, Станислав Мухутдинов, показ зарубежных киноновинок противоречит позиции минкульта РФ. В ведомстве считают, что не стоит хитрить с нелицензионнным контентом и надо делать упор на российские фильмы.

В то же время «Мягкий кинотеатр» в ТРК «СпешиLove» в рамках предсеансового обслуживания продолжает показ зарубежного кино. В его расписании указаны фильмы «Быстрее пули», «Затерянный город», мультфильм «Миньоны: Гравитация» и другие.

Напомним, летом пермские кинотеатры сетей «Синема 5» и «Мягкий кинотеатр» несмотря на введенные западными кинокомпаниями санкции начали показы новых американских фильмов, которые не вышли в официальный прокат в России. Сеансы значились в сетях в рамках предсеансового бесплатного обслуживания или аренды зала.

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