Максим Артамоновкорреспондент
В Перми будет реорганизована городская похоронная служба
Она будет работать в форме муниципального казённого учреждения
Новое учреждение будет называться «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Перми». Оно будет создано взамен существующего МУП «Ритуальные услуги». Как говорится в документе, основной целью нового учреждения станет «обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест погребения».
Существующее сейчас муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» будет реорганизовано в связи с требованиями действующего федерального законодательства, которое предписывает ликвидировать муниципальные и государственные унитарные предприятия.
Планируется, что новая похоронная служба будет согласовывать установку и замену надгробных памятников, регистрировать умерших и вести учет захоронений. По задумке чиновников, штат новоиспечённой структуры составит 32 человека. Учредителем организации выступит городской департамент дорог и благоустройства. Он должен до 30 декабря этого года составить и утвердить устав МКУ, а также назначить руководителя и провести госрегистрацию учреждения. Курировать процесс создания новой похоронной службы будет заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов.
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