Максим Артамонов корреспондент В Перми будет реорганизована городская похоронная служба Она будет работать в форме муниципального казённого учреждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми до конца этого года планирует создать городскую похоронную службу в форме муниципального казённого учреждения. Глава города Алексей Дёмкин подписал соответствующее постановление.

Новое учреждение будет называться «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Перми». Оно будет создано взамен существующего МУП «Ритуальные услуги». Как говорится в документе, основной целью нового учреждения станет «обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест погребения».

Существующее сейчас муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» будет реорганизовано в связи с требованиями действующего федерального законодательства, которое предписывает ликвидировать муниципальные и государственные унитарные предприятия.

Планируется, что новая похоронная служба будет согласовывать установку и замену надгробных памятников, регистрировать умерших и вести учет захоронений. По задумке чиновников, штат новоиспечённой структуры составит 32 человека. Учредителем организации выступит городской департамент дорог и благоустройства. Он должен до 30 декабря этого года составить и утвердить устав МКУ, а также назначить руководителя и провести госрегистрацию учреждения. Курировать процесс создания новой похоронной службы будет заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов.

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