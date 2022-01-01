В Перми раскупили все билеты на ближайшие рейсы в Узбекистан и Турцию Пока в наличие билеты на рейс в Душанбе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Билеты на ближайшие прямые рейсы из Перми в узбекский город Наманган 2 и 9 октября раскуплены. На данные сервиса по поиску авиабилетов Aviasales обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Издание также сообщает, что до 8 октября не осталось билетов на прямые перелёты из Перми в Анталью (Турция).

Пока в наличие билеты на рейс Пермь — Душанбе (Таджикистан), запланированный на 1 октября.

Высокий спрос на билеты за границу стал фиксироваться после объявления в России частичной мобилизации.

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