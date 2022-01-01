Ремонт 66 квартала пермской эспланады закончится в октябре Это станет финальной точкой в обновлении всей эспланады, заявил мэр Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Открыть для посещения 66 квартал эспланады планируется в конце октября. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин

«Совсем скоро пермяки смогут оценить обновлённое пространство квартала возле памятника «Героям фронта и тыла». Здесь появилось много интересных локаций: детская площадка с уличными музыкальными инструментами и подвижными играми, зоны отдыха с шезлонгами и подиумом, фудкорт, тактильный сад и другие. Это станет финальной точкой в обновлении всей эспланады, которая является одной из визитных карточек города», — заявил градоначальник.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в настоящее время подрядная организация в рамках капремонта заканчивает устройство гранитного покрытия и монтаж сетей наружного освещения сквера, проводит озеленение и устанавливает малые архитектурные формы.

В частности, сейчас здесь ведётся высадка многолетних культур и разнотравья: гортензий, флоксов, шалфея, мяты, полыни, гейхеры и других растений. Площадь цветников составит почти 3 тыс. кв. м. Также будет высажено более 400 деревьев хвойных и лиственных пород.

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