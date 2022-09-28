Максим Артамонов корреспондент В Пермском крае жители два года боролись за доступ к питьевой воде Проблема решилась только после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

Жители посёлка Керос Гайнского муниципального округа в течение двух лет не могли добиться от местной администрации бесперебойного доступа к питьевой воде. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.





В феврале этого года в государственную приёмную краевого омбудсмена позвонила местная жительница. Она рассказала, что в мае 2020 года на ул. Косинской был сделан новый колодец, но с наступлением холодов вода в нём замерзала, поэтому женщина была вынуждена ходить за водой к соседям. При этом жительница неоднократно обращалась в администрацию Гайнского муниципалного округа, но проблема не решалась.





Тогда омбудсмен направил запрос главе администрации муниципалитета. Местные чиновники сослались на то, что бюджет распределён в полном объёме, и работы по колодцу будут выполнены только в 2023 году. После этого уполномоченный по правам человека обратился в районную прокуратуру.





В ходе проверки надзорное ведомство установило, что жители ул. Косинской посёлка Керос не обеспечены питьевой водой. Администрации Гайнского муниципального округа было внесено представление.





Сейчас работы по углублению колодца проведены в полном объёме, право заявительницы на доступ к чистой питьевой воде восстановлено.





Посёлок Керос расположен почти в 500 км от Перми. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в нём проживало 568 человек.

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