На автодороге «Нытва — Григорьевская — Ильинский» завершается капремонт На участке протяженностью более 9 км полотно переходного типа будет переведено в асфальтобетон Поделиться Твитнуть

В Нытвенском округе завершается ремонт участка дороги, ведущей в с. Григорьевское. Объект находится на автодороге «Нытва — Григорьевская — Ильинский», ведущей на федеральную трассу М-7 «Волга», по которой автомобилисты следуют в направлении Перми, Екатеринбурга, либо Ижевска, Кирова, Казани.

Как пояснили в Минтрансе Прикамья, ремонт ведется на участке общей протяженностью 9,4 км. В ходе него дорога будет переведена из переходного типа покрытия в асфальтобетон. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Стоимость работ по контракту составляет более 580 млн руб. Эти деньги выделяются из краевого бюджета.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал значимость реализации дорожного национального проекта. По его словам, благодаря федеральной поддержке в Прикамье увеличивается доступность услуг социальных учреждений и обеспечивается транспортная доступность между территориями. При этом комплексный подход, применяемый при ремонте, позволяет повысить безопасность дорог как для автомобилистов, так и для пешеходов.

На текущий момент подрядная организация ООО «СКФ» АТМ» завершила земляные работы, укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части и на съездах, а также установку опор наружного электроосвещения, переустройство существующих линий электропередачи и связи. Кроме того, были отремонтированы существующие и установлены новые остановочные павильоны.

Начальник участка Александр Деревянко сообщил, что на протяжении всего участка, в том числе на территории с. Григорьевское было уложено более 44 водопропускных труб. «Это позволило нам обеспечить отведение сточных вод и течения малых рек, для избегания размывов земляного полотна и разрушения дороги в будущем», — пояснил Александр Деревянко.

Добавим, ремонт по условиям контракта должен быть завершен до конца ноября текущего года. Сейчас рабочие ведут финальные работы по установке бортового камня, устройству тротуаров, установке светильников на опоры наружного освещения, установке барьерного ограждение и укладке водоотводных лотков в кюветах. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки. После этого на объект выйдет специальная комиссия, которая проверит качество и соответствие выполненных работ контракту.

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