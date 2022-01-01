В Пермском крае на 7,2% снизился оборот розничной торговли Оборот общественного питания вырос на 3,1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-августе 2022 года сложился в сумме 434,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 92,8% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

На 97% он формировался торгующими организациями и ИП, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3%.

Оборот общественного питания в Пермском крае за тот же период сложился в сумме 19 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,1% выше уровня прошлого года.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 сентября 2022 года составил 41 млрд руб., что соответствует 45 дням торговли.

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