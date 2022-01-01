В августе потребительские цены в Прикамье снизились на 0,5% Промтовары подешевели за месяц на 1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат опубликовал данные об изменении цен в основных секторах экономики в Пермском крае в августе 2022 года.

Так, в августе по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги составил 99,5%. Индекс цен производителей промышленных товаров — 99%, сельскохозяйственной продукции — 102,8%.

По сравнению с декабрём 2021 года потребительские цены и тарифы на товары и услуги выросли на 4,5%, а промтовары подешевели на 4,4%.





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