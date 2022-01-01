В Перми закроют движение транспорта по ул. Боровой Ограничения будут действовать 1 и 2 октября Поделиться Твитнуть

В Перми временно ограничат движение транспорта по ул. Боровой в районе ДКЖ. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на строительную компанию UDS.

«В период с 1 по 2 октября для сохранения безопасности участников движения на время демонтажных работ с 8:00 до 20:00 будет полностью ограничено движение по улице Боровая от улицы Углеуральская до улицы Гатчинская», - говорится в рассылке девелопера.

Объезд закрытого участка возможен по ул. Василия Каменского.

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