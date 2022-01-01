Елена Синица Гордума одобрила выплату семьям погибших на Украине добровольцев Размер выплаты составляет 200 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская городская дума поддержала проект решения о выплате семьям погибших в спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, добровольцев. Решение принято на пленарном заседании думы 27 сентября.

Ранее Пермская городская дума поддержала решение о выделении средств на единовременную выплату семьям погибших на Украине пермяков. Размер выплаты составляет 200 тыс. руб.





Тогда замглавы администрации Алексей Грибанов привёл данные об аналогичных выплатах в других городах. Так, по его словам, в Иваново выплачивается 30 тыс. руб., в Бийске — 50 тыс. руб., в Сургуте — 200 тыс. руб. Если говорить о региональных бюджетах, то в Калужской области и Камчатском крае семьям погибших выплачивается 500 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.