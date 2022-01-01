По программе догазификации к природному топливу в Прикамье подключено трехтысячное домовладение Поделиться Твитнуть

По программе догазификации домовладение трехтысячного абонента — жителя д. Шумиха Нытвенского округа Пермского края Николая Соколова, подключено к природному топливу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В администрации муниципалитета пояснили, что сначала в рамках инвестиционной программы АО «Газпром Газораспределение Пермь» в территории был построен межпоселковый газопровод высокого давления. А потом внутри населённых пунктов проложено 8,5 км газораспределительных сетей, благодаря чему в рамках догазификации проводится подключение домовладений абонентов.

Сообщается, что сейчас в муниципалитетах региона с жителями заключено свыше 30 тыс. договоров на догазификацию, до конца года техническая возможность подключения к газу будет создана для порядка 17,5 тыс. домов, а 15,5 тыс. домовладений благодаря строительству сетей уже получили эту возможность.

«Информация о том, что в рамках догазификации сети прокладываются до фасадов домов бесплатно для потребителей, должна быть доведена до собственника каждого частного дома», — заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов отметил, что Пермский край первым в России принял решение поддерживать строительство газовых сетей в ходе догазификации не до границ участка, а непосредственно до фасада дома. Опыт Пермского края рекомендован правительством РФ для реализации в других регионах России.

Напомним, чтобы войти в программу догазификации, собственникам индивидуальных жилых домов в населённых пунктах, где уже имеются газопроводы, необходимо подать заявку на подключение к сетям. Сделать это можно через Единый федеральный портал connectgas.ru.

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