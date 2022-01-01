Рост числа заболевших ОРВИ в Пермском крае стабилизировался За неделю заразились 28,3 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Прикамье за неделю с 19 по 25 сентября заболели ОРВИ 28 392 человека. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, это соответствует показателю предыдущей недели. Ранее на протяжении нескольких недель в регионе фиксировался рост числа заразившихся.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое население (56,5%) и школьников (22,4%).

Случаев заболевания гриппом не выявлено. По словам специалистов, в крае циркулируют возбудители негриппозной этиологии — парагрипп, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.





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