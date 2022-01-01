Две трети пермяков поддерживают идею обязательной воинской службы иммигрантов Противников подобной инициативы среди жителей Перми — 13% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Две три пермяков (66%) высказались в поддержку предложения Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ об обязательном прохождении воинской службы выходцами из стран Центральной Азии, получившими российское гражданство в течение последних 10 лет. За отказ предполагается лишать гражданства РФ иммигранта и членов его семьи. Опрос провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чаще остальных идею поддерживали горожане старше 45 лет (70%), реже всего те, кто моложе 34 лет (58%).

Противников подобной инициативы среди жителей Перми — 13%. В комментариях респонденты сомневаются в законности предложения и боеспособности подобной категории призывников.

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