В крайизбиркоме рассказали о ходе референдумов на территории Прикамья Последний день голосования — 27 сентября Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Сегодня в Перми голосование проходит с 10:00 до 18:00 по адресу ул. Монастырская, 96 (общественный центр «Энергия»), сообщили в крайизбиркоме.

Помимо Перми, в муниципалитетах региона сегодня голосуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, находящиеся в Пермском муниципальном округе, Березниках, Соликамске, Лысьве, Чусовом, Горнозаводске.

Выездные голосования состоятся в Чердыни и Красновишерске.

В остальных муниципалитетах желающие могли поучаствовать в референдумах с 23 по 25 сентября.

Завтра, 27 сентября — последний день референдумов. Голосование будет проводиться с 10:00 до 16:00 по адресу ул. Монастырская, 96 и по заявкам о голосовании на дому.

По всем вопросам работает региональная «Горячая линия» зарубежной избирательной комиссии: +7 (902) 795-23-03.

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